В Херсонской области определили сроки восстановления дамбы Каховской ГЭС

Дамба Каховской гидроэлектростанции будет восстановлена, так как от нее зависит орошение южной части Херсонской области. Это задача, которую можно выполнить за пару лет, заявил глава Новокаховского района Виталий Гура РИА Новости.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища быстро разлилась по руслу реки Днепр, затопив близлежащие города и села, включая Алешки и Новую Каховку. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в регионе сначала на уровне области, затем на федеральном уровне.

«Это неизбежно, дамба будет восстановлена, так как от этого зависит полное орошение юга Херсонской области. В настоящее время эта проблема не решена из-за боевых действий. После восстановления дамбы все вернется на круги своя. Я думаю, что это можно сделать за два года», — отметил Гура.

В конце прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения ГЭС «Каховское водохранилище уже не существует».

Ранее на Украине возобновили движение по плотине ДнепроГЭС.