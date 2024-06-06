Саммит по Украине в Швейцарии может навредить животным

Конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии, может угрожать жизни нескольким десяткам детенышей косули. Об этом сообщает издание Blick.

Отмечается, что на курорте Бюргеншток, где пройдет саммит, будет введен бесполетный режим. При этом специалисты при помощи дронов следят за животными, которые убегают в поля. Существует риск, что они могут попасть под трамвай.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.