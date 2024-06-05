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Треть высаженных в РФ деревьев в рамках нацпроекта «Экология» приходится на «Сад памяти»

Треть высаживаемых в стране деревьев в рамках нацпроекта «Экология» приходится на акцию «Сад памяти»

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Акция «Сад памяти»

В День эколога организаторы акции «Сад памяти» подвели промежуточные итоги и рассказали, что примерно треть высаживаемых в стране деревьев в рамках нацпроекта «Экология» приходится на «Сад памяти».

В период весенней лесовосстановительной кампании во всех российских регионах ежегодно появляются порядка 30 млн молодых деревьев. Всего в течение года по нацпроекту «Экология» лесной пояс страны пополняется примерно на 100 млн деревьев. На сегодняшний день мероприятия прошли уже в 86 субъектах страны. В июне эстафету «Сада памяти» подхватят Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Благодаря высадке новых лесов уже на протяжении нескольких лет площадь их восстановления превышает объемы вырубленных.

«В этом смысле мероприятия «Сада памяти», безусловно, способствуют достижению показателей национального проекта «Экология» и реализуемого в его рамках федпроекта «Сохранение лесов»», — отметили в оргкомитете акции.

Там добавили, что все большее количество жителей нашей страны присоединяются к акции, принимая участие в ней как на организованных локациях, так и самостоятельно высаживая деревья на своих дачных участках или возле дома.

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