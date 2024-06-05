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В Пермском крае женщина избила полицейских, не желая уходить из гостей

В Прикамье оштрафовали женщину, которая избила полицейских

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Жительница села Кочево избила полицейских, которые уговаривали ее вернуться к детям. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Правоохранители разыскали 35-летнюю женщину, с заявлением о пропаже которой некоторое время назад в полицию обратился ее экс-супруг. Мужчина заявил, что двое их общих детей давно не видели свою мать. Он был обеспокоен отсутствием бывшей жены и сообщил участковому, где, как ему кажется, она может находиться.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции пытались убедить пьяную женщину вернуться домой, но она категорически отказывалась уходить. Тогда правоохранители решили проверить документы у ее знакомого — гражданина иностранного государства, но гостья оказала им сопротивление, перегородила выход и заявила, что ни она, ни ее друг никуда не пойдут. Затем она стала хватать полицейского за руки и бить его, в итоге он применил к ней силу.

Женщину осудили за применение насилия в отношении представителя власти и публичное оскорбление полицейских. Суд признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Ранее на краснодарца, избившего участника СВО и полицейского, завели два уголовных дела.

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