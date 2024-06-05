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Иностранец дал ребенку наркотики и изнасиловал его в хостеле Петербурга

В Петербурге иностранца задержали за изнасилование девочки в хостеле

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Depositphotos

В Петербурге иностранца подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в хостеле на 2-й Советской улице. О произошедшем стало известно после того, как к сотрудникам МВД обратилась мать ребенка. По ее словам, она застала дочь в компании малознакомого мужчины. Сначала молодой человек дал девочке наркотики, после чего надругался.

«Правоохранители по горячим следам задержали 19-летнего безработного гражданина Узбекистана», – сообщается в публикации.

Известно, что юноша был временно зарегистрирован в Петербурге, но срок действия регистрации закончился в феврале. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. На данный момент он находится в изоляторе.

Девочка ранее уже привлекала внимание правоохранительных органов. Она уже уходила из дома, поэтому к моменту произошедшего она состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее российский подросток изнасиловал племянника на глазах у детей.

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