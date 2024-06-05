Собчак высказалась о возможной судьбе ее повышенного налога

Журналистка и блогер Ксения Собчак считает, что министерство финансов РФ и его глава Антон Силуанов лучше знают, куда следует направить средства с повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который ей, вероятно, придется платить в будущем. Об этом она рассказала РБК в ответ на соответствующий вопрос корреспондента издания.

«Я не занимаюсь распределением налогов. Мне кажется... господин Силуанов точно лучше... знает, куда направить налоги», — заявила журналистка.

Собчак также отметила, что пока не планирует увеличивать заработную плату своим подчиненным, чтобы компенсировать возможные дополнительные траты от налогообложения.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%.

Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся, и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

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