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Пьяный россиянин застрял в дренажной трубе, молил бога о помиловании и был спасен полицией

В Петербурге из дренажной трубы достали взывающего к богу мужчину

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Телеграм-канал «Mash»

Жительница Петербурга нашла около дачного участка застрявшего в дренажной трубе мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Парголово. Женщина услышала, как из-под земли доносятся громкие крики. Вместо того, чтобы звать на помощь, неизвестный интересовался, почему ему послали такие испытания и обращался к богу с мольбой помиловать его.

Выяснилось, что мужчина застрял в дренажной трубе. Сам он не смог внятно объяснить, каким образом оказался внутри.

В результате полицейские достали россиянина. В отношении застрявшего мужчины составили протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

До этого на Кубани задержали мужчину, напавшего на соседку с утюгом. По версии правоохранителей, россиянин заподозрил супругов-соседей в краже телевизора. Хозяин позвал их на застолье и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на гостя.

После этого он вернулся в дом и начал наносить удары супруге пострадавшего раскаленным утюгом. Первый пострадавший успел вызвать полицию.

Ранее в Геленджике арестовали туристов, заснувших пьяными у Вечного огня.

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