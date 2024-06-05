Пьяный россиянин застрял в дренажной трубе, молил бога о помиловании и был спасен полицией

Жительница Петербурга нашла около дачного участка застрявшего в дренажной трубе мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в Парголово. Женщина услышала, как из-под земли доносятся громкие крики. Вместо того, чтобы звать на помощь, неизвестный интересовался, почему ему послали такие испытания и обращался к богу с мольбой помиловать его.
Выяснилось, что мужчина застрял в дренажной трубе. Сам он не смог внятно объяснить, каким образом оказался внутри.
В результате полицейские достали россиянина. В отношении застрявшего мужчины составили протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
До этого на Кубани задержали мужчину, напавшего на соседку с утюгом. По версии правоохранителей, россиянин заподозрил супругов-соседей в краже телевизора. Хозяин позвал их на застолье и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на гостя.
После этого он вернулся в дом и начал наносить удары супруге пострадавшего раскаленным утюгом. Первый пострадавший успел вызвать полицию.
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