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Россиянам объяснили, как спастись от перегрева

Врач Бондаренко: частое дыхание поможет спастись от перегрева

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Shutterstock

Стабилизировать температуру тела и спастись от перегрева помогут дыхательные техники. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко. По его словам, правильное дыхание усиливает работу центральной нервной системы и компенсирует перегрев.

«Одна из техник — дыхание носом, то есть закрываем одну ноздрю, а другой делаем вдох. Потом меняем. Вторая техника — дыхание сквозь зубы. Дыхание не носом, а ртом. То есть мы можем вставить зубочистку между зубами, спичку, палочку от мороженого, растянуться в улыбке и сквозь зубы сделать вдох на четыре счета», — рассказал Бондаренко.

Вдыхать он посоветовал за счет живота, потом делать паузу, досчитав до трех-четырех, и выдыхать. В голове сразу почувствуется облегчение. Также, по его словам, можно высунуть язык, прижать к верхней губе и делать короткие вдохи.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов до этого говорил, что влияние на иммунитет оказывает не устойчивая жаркая погода, а резкие перепады температуры. По его словам, при смене погоды человеческий организм будет тратить время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Ранее врач рассказал, чем жара опасна для здоровья.

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