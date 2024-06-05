Пьяная россиянка напала с ножом на полуторагодовалого ребенка из-за того, что он плакал

В Башкирии государственный обвинитель потребовал лишить свободы на более чем десять лет женщину, которая ударила полуторагодовалого ребенка ножом. Об этом сообщает Белебеевский городской суд региона.

По версии следствия, в день инцидента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина была недовольна тем, что ребенок плакал. Из-за этого она напала на мальчика с ножом и ударила младшего члена семьи несколько раз. Россиянка задела жизненно важные органы, но благодаря своевременной помощи медиков, ребенка удалось спасти.

Женщину оперативно задержали. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель предложила признать подсудимую виновной в инкриминированном преступлении и назначить ей наказание в виде 12 лет лишения свободы», – сообщается в публикации.

Вскоре суд выслушает последнее слово подсудимой.

Ранее россиянин девять лет истязал собственных детей и отправился в колонию на 11,5 года.