Врачи объяснили, как уровень тестостерона у мужчин зависит от внешней среды

С возрастом у мужчин снижается уровень тестостерона в организме, что напрямую связано с завершением репродуктивного цикла. При этом на стимуляцию активности и выработку гормонов напрямую влияет внешняя среда, рассказал эндокринолог и психотерапевт Александр Фомин в беседе с Общественной Службой Новостей.

К 45 годам уровень тестостерона падает, однако от поведения и факторов окружающей среды также много зависит, отметил врач.

«Особенность мужчин в том, что среда может стимулировать нашу активность, в том числе и выработка гормонов и одновременно среда может оказывать негативное и не оказывать стимулирующее действие на выработку половых гормонов, — объяснил Фомин. — Активность мужчины зависит от внешних триггеров».

При повышении уровня тестостерона мужчины становятся активнее, бодрее, у них появляется желание что-то делать и принимать решения, отметил врач. Причем болезнью снижение гормона само по себе не считается, однако мужчинам после 35 лет сохранить физическую и ментальную активность без коррекции уровня половых гормонов практически невозможно, убежден Фомин.

Вовлечение мужчины в «женские или мужские процессы», по мнению Фомина, влияют на уровень тестостерона. Если роли мужчины и женщины заменяются, то это чревато последствиями — проблемами с гормонами, заключил он.

До этого врачи заявили, что высокое содержание тестостерона в крови связано со снижением риска развития диабета 2-го типа у мужчин младше 65 лет. Отмечается также, что поддержание здорового веса, регулярные физические упражнения и отказ от алкоголя помогают поддерживать нормальный уровень тестостерона.

Ранее врач рассказала, как выглядят мужчины с низким уровнем тестостерона.