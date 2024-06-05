Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717596248
Размер текста
А
А
А

Врачи объяснили, как уровень тестостерона у мужчин зависит от внешней среды

Эндокринолог Фомин: внешняя среда может снизить уровень тестостерона у мужчин

close
100%
Freepik.com

С возрастом у мужчин снижается уровень тестостерона в организме, что напрямую связано с завершением репродуктивного цикла. При этом на стимуляцию активности и выработку гормонов напрямую влияет внешняя среда, рассказал эндокринолог и психотерапевт Александр Фомин в беседе с Общественной Службой Новостей.

К 45 годам уровень тестостерона падает, однако от поведения и факторов окружающей среды также много зависит, отметил врач.

«Особенность мужчин в том, что среда может стимулировать нашу активность, в том числе и выработка гормонов и одновременно среда может оказывать негативное и не оказывать стимулирующее действие на выработку половых гормонов, — объяснил Фомин. — Активность мужчины зависит от внешних триггеров».

При повышении уровня тестостерона мужчины становятся активнее, бодрее, у них появляется желание что-то делать и принимать решения, отметил врач. Причем болезнью снижение гормона само по себе не считается, однако мужчинам после 35 лет сохранить физическую и ментальную активность без коррекции уровня половых гормонов практически невозможно, убежден Фомин.

Вовлечение мужчины в «женские или мужские процессы», по мнению Фомина, влияют на уровень тестостерона. Если роли мужчины и женщины заменяются, то это чревато последствиями — проблемами с гормонами, заключил он.

До этого врачи заявили, что высокое содержание тестостерона в крови связано со снижением риска развития диабета 2-го типа у мужчин младше 65 лет. Отмечается также, что поддержание здорового веса, регулярные физические упражнения и отказ от алкоголя помогают поддерживать нормальный уровень тестостерона.

Ранее врач рассказала, как выглядят мужчины с низким уровнем тестостерона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами