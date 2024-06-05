Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717596195
Размер текста
А
А
А

Психологи объяснили, к чему приводит детей зависимость от гаджетов

Психолог Наумова: смартфон замедляет у детей развитие лобных структур мозга

close
100%
Depositphotos

Раньше первого класса детей лучше не знакомить с гаджетами. В противном случае у ребенка может очень рано развиться зависимость от смартфона, что помешает его полноценному развитию, предупредила детский психолог Наталья Наумова. Формирование структур мозга, отвечающих за моральные и волевые качества, затормозится, а от жизни ребенок будет ждать быстрого удовольствия, пояснила она в беседе с НСН.

Когда ребенок идет в школу, он уже не может обойтись без гаджетов, так как сегодня они являются частью процесса обучения. Однако до этого лучше к смартфонам детей не приучать – вместо этого полезнее будет больше общаться с детьми, гулять, заниматься спортом и не слишком часто смотреть мультфильмы. В противном случае ребенок привыкнет быстро получать дофамин и потеряет мотивацию, объяснила специалист.

«Иначе у детей нет потребности выстраивать перед собой более сложные цепи, чтобы получить удовлетворение. Поэтому значительно медленнее формируются лобные структуры головного мозга, отвечающие за морально-волевую сферу», — подчеркнула психолог.

В то же время Наумова посоветовала не исключать полностью у детей просмотр видео в соцсетях, иначе они будут чувствовать себя оторванными от сверстников и обвинять в этом родителей.

«Доступ быть должен, но важно с ребенком обсуждать, чтобы он не боялся подходить и советоваться о том, что он посмотрел», — заключила психолог.

Ранее стало известно, что смартфон может привести к детской слепоте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами