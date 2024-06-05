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Победители предварительного голосования ЕР поучаствуют в проекте «ПолитСтарт»

Высшая партийная школа ЕР начала обучение участников «ПолитСтарта»

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Единая Россия

В Высшей партийной школе «Единой России» началось очное обучение участников кадрового проекта «ПолитСтарт», сообщается на сайте партии.

Отмечается, что для слушателей курса разработана специальная программа, обучение в рамках которой пройдет в двух образовательных модулях. Так, для 100 победителей предварительного голосования партии пройдут интерактивные лекции и тренинги по разработке стратегии избирательной кампании. Кроме того, они примут участие в предвыборных дебатах и публичных выступлениях.

Как уточнили в «Единой России» в число участников первого потока войдут ветераны СВО и волонтеры гуманитарной миссии партии.

Занятия проводят эксперты Высшей партийной школы, политологи, социологи, политконсультанты. В их числе, представители партии – замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев, председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский и другие эксперты.

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