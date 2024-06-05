Акула-людоед напала на пловца

В США большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом, атаковала группу пловцов у берега и искусала одного из них. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 2 июня в городе Дель-Мар (штат Калифорния). Около 12 пловцов тренировались на открытой воде примерно в 90 метрах от берега, когда рядом появилась акула. Она сразу же набросилась на одного из спортсменов и сильно покусала его. Остальные пловцы не пострадали. Они помогли пострадавшему добраться до берега.

По словам медиков, 46-летний мужчина получил «серьезные, но неопасные для жизни» травмы туловища и руки. Тем не менее его пришлось госпитализировать.

Отмечается, что после нападения все пляжи в радиусе полутора километров от места происшествия были закрыты на два дня.

В апреле на Мальдивах акула напала на занимавшегося плаванием россиянина и чуть не откусила ему ногу. Сообщалось, что пострадавшему предстоит длительная реабилитация.

До этого на Гавайях рифовая акула напала на ребенка. Ребенка с раной ноги доставили в медицинское учреждение, укус оказался неглубоким, от госпитализации семья отказалась.

Ранее океанолог рассказал, как спастись при нападении акулы.