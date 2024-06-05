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В столице Эстонии произошел взрыв, есть пострадавший

В эстонском Таллине произошел взрыв из-за загоревшегося контейнера с топливом

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Depositphotos

В столице Эстонии, Таллине, произошел взрыв в порту. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

По предварительной информации, инцидент случился в 12:36 мск на улице Ныльва в районе Пыхья-Таллин. Отмечается, что взрыв произошел после того, как загорелась цистерна с авиационным топливом. В результате случившегося пострадал работник порта, его увезли в больницу.

Жителей находящихся поблизости домов попросили не покидать помещения.

5 июня сообщалось о крупном пожаре в здании в Киеве, в котором ранее располагался завод «Электронмаш».

До этого взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

Утром также стало известно, что промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины.

Ранее президент Эстонии пообещал сделать все, чтобы поставить Россию на колени.

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