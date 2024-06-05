Россиянам объяснили, как подготовить организм к регулярному бегу

Заниматься бегом можно только при нормальном индексе массы тела (ИМТ). Об этом в беседе с РИАМО предупредил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов. Он посоветовал начинать тренировки постепенно под контролем инструктора.

«Не пытайтесь сразу бежать большие расстояния или устанавливать высокий темп. Начните с пошагового увеличения расстояния и интенсивности тренировок, чтобы дать своему телу время приспособиться к новой активности», — сказал Антонов.

Он также порекомендовал проводить разминку перед пробежкой, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузке. Кроме того, не стоит забывать про дни отдыха, чтобы избежать переутомления, добавил специалист.

До этого Антонов предупреждал, что сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и суставами, а также патологии легких являются противопоказаниями к бегу. Перед тем как начать тренировки, он посоветовал обратиться к специалисту.

Ранее эксперт рассказал, что регулярный бег способствует здоровому сну и положительно влияет на психическое здоровье.