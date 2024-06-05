Глава Давосского форума в разговоре с пранкерами поддержал заморозку конфликта на Украине

Пранкеры Вован и Лексус презентовали розыгрыш немецкого экономиста, основателя и бессменного президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба, которого также называют серым кардиналом мирового правительства. Пранк опубликован в Теlegram-канале блогеров.

Разговор велся от имени французского экономиста и философа Жака Аттали.

В беседе с пранкерами Клаус Шваб предложил «корейский» вариант решения украинского кризиса.

По мнению экономиста, наиболее вероятным разрешением ситуации могло бы стать замораживание боевых действий. Для этого необходимо, чтобы обе стороны согласились «хотя бы начать переговоры».

Шваб считает, что момент для переговоров еще не наступил, ведь «украинцы не могут сдаться, не потеряв политического авторитета; поэтому нам приходится ждать, пока что-то произойдет, что действительно создаст своего рода необходимость в дискуссии».

Также он заявил, что его наставник — бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не хотел бы, чтобы Китай и Россия укрепляли отношения.

Главная обеспокоенность Киссинджера, по словам Шваба, заключалась в том, что западные страны могут столкнуться с коалицией России и Китая.

«Это стало причиной, по которой он открыл США для отношений с Китаем более 40 лет назад. И я думаю, что он снова имел это в виду. Он не хотел, чтобы эта война на Украине привела к укреплению отношений между Китаем и Россией», — добавил Шваб.

Кроме того, экономист заявил, что Западу нужно использовать президента Украины Владимира Зеленского, маня обещаниями вступления в НАТО и ЕС взамен на поддержку демократических принципов.

Президент Давосского форума считает, что «у Украины нет возможности победить, и Запад должен помешать России победить».

«Итак, мы должны создать такую беспроигрышную ситуацию, не допустить нашего поражения. Киссинджера выступал за замораживание войны. И я подвожу все к компромиссу, этим все должно завершиться», ─ рассказал Шваб.