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Россиянам рассказали, какие напитки лучше всего утоляют жажду в жаркую погоду

ОСН: кокосовая вода и минералка без газа лучше всего утоляют жажду в жару

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Shutterstock

В жаркую погоду лучше делать выбор в пользу определенных напитков, которые хорошо утоляют жажду и не причиняют вреда организму. От кофе, сладкой газировки или магазинного кваса следует отказаться, выяснила у экспертов Общественная служба новостей.

Хорошо влияет на организм в жару минеральная вода без газа. Она содержит небольшое количество солей, необходимых человеку во время обильного потения из-за жары. Также исследователи выяснили, что натуральная кокосовая вода отлично утоляет жажду и помогает организму справиться с нагрузкой из-за высокой температуры воздуха. В таком напитке содержатся калий, электролиты, минералы и антиоксиданты.

Домашний квас тоже можно пить – он богат углекислотами и аминокислотами. Но от магазинного лучше отказаться – он содержит много сахара, консервантов и вредных веществ.

Кисломолочка и компот тоже хорошо помогают справиться с жаждой. Не менее полезны изотоники, особенно для тех, кто занимается спортом. Это напитки, содержащие воду, минералы, витамины, фруктовые соки, а также соль, которая важна для качественного регидрирования организма.

Сладкую газировку, кофе и горячий шоколад в жару лучше не пить – они не только не утоляют жажду, но и выводят жидкость из организма. Если от кофе отказаться сложно, то лучше выпивать не больше одной чашки, а затем компенсировать это обычной водой.

Напомним, врачи также подчеркивают, что фруктовые соки без сахара полезны при повышенном холестерине и подагре. Употреблять их нужно в течение 15–20 минут после приготовления. Желательно пить соки с мякотью: она представляет собой пищевые волокна, которые снижают риск сердечных заболеваний и понижают уровень холестерина.

Ранее эксперты объяснили, как с помощью питания перестать потеть в жару.

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