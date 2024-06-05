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В Шереметьево у девяти самолетов обнаружили проколотые колеса шасси

Авиакомпания «Россия» начала проверку по факту массового повреждения колес шасси

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Shutterstock

В аэропорту Шереметьево нашли сразу девять SSJ-100 с проколотыми колесами шасси, в авиакомпании «Россия» начали проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«В авиакомпании «Россия» проходит проверка причин произошедших случаев. Шины были заменены», — отметил представитель авиакомпании.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что самолеты, у которых обнаружились повреждения, прибыли в аэропорт 2 июня из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска.

Предварительно, колеса были повреждены уже после посадки в Шереметьево, но как именно это случилось, пока неизвестно. Сообщается, что все повреждения оказались однотипными — у всех девяти бортов был сильный порез пневматиков второго колеса на левой основной стойке шасси.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали женщину, сообщившую о бомбе в рюкзаке.

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