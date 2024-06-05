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Эксперты объяснили, как с помощью питания перестать потеть в жару

ОСН: кофе, газированные и сладкие напитки способствуют выделению пота

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Меньше потеть в жару можно, если в рацион включить правильные продукты питания и напитки. В первую очередь следует отказаться от газировки и сладких напитков, так как они способствуют выделению, а также не утоляют жажду по-настоящему, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Сладкие напитки вынуждают пить больше, чем если бы жажду утолялась обычной водой, что в итоге способствует выводу жидкости из организма с потом.

Кроме того, при чрезмерном выделении пота рекомендуется снизить потребление кофе и других напитков с кофеином. Они стимулируют деятельность надпочечников, что в итоге приводит к потливости подмышек, ладоней и ступней.

Лучше всего в жару пить чистую воду без газа и добавок, подчеркивают специалисты. Кроме того, в такую погоду желательно отказаться от острой пищи. Если блюдо содержит перец, значит в нем есть капсаицин – вещество, провоцирующее жжение и желание пить больше воды, а как результат – более обильное потение. Соленую и сладкую пищу лучше в жару погоду тоже не есть, заключили эксперты.

Напомним, также медики рекомендуют принимать душ вечером и утром, обрабатывая области потения мылом и гелем для душа – это убивает бактерии. Лучше после этого использовать антиперспирант, так как он блокирует работу потовых желез и препятствует выделению пота благодаря хлориду алюминия. Чтобы снизить потливость ног, нужно носить обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей, а также пользоваться специальными средствами.

Ранее врачи объяснили, о каких патологиях говорит чрезмерное потение ребенка.

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