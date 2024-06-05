Студента из Новосибирска заподозрили в хищении 26 млн со счета столичного монастыря

Студента из Новосибирска задержали по подозрению в краже миллионов рублей с банковского счета московского монастыря, сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным Telegram-канала, 19-летний молодой человек учится на третьем курсе строительного колледжа в Новосибирске. Правоохранители считают юношу главным подозреваемым по делу о хищении 26,4 млн рублей с банковского счета Марфо-Мариинской обители милосердия на Большой Ордынке.

До этого сообщалось, что женский монастырь РПЦ обокрали прямо на Пасху, в период со 2 по 6 мая. Тогда же исполнительный директор обители Лариса Кржижевская, обнаружившая исчезновение средств со счета, обратилась в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого спустя почти месяц после инцидента. Каким именно образом студент колледжа взломал банковский счет, не уточняется.

Ранее у москвича украли 9,5 млн рублей, пока он был на службе в храме.