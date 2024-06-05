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Россиянам рассказали, как бег влияет на психическое здоровье

Методист Антонов: бег улучшает сон и укрепляет психическое здоровье

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Регулярный бег улучшает сон и положительно влияет на психическое здоровье. Об этом в беседе с РИАМО сообщил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов. Также, по его словам, этот вид спорта укрепляет кости.

«Этот спорт также способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение и увеличивает емкость легких. Регулярный бег может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертония, инфаркт и инсульт», — рассказал Антонов.

Он добавил, что бег способствует выделению эндорфинов, которые помогают снизить стресс, улучшить настроение и снять тревогу.

Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого отмечала, что бег хорошо тренирует сердечно-сосудистую систему — именно поэтому аэробные нагрузки называют кардио.

Аэробные нагрузки отличаются тем, что человек выполняет физические упражнения низкой интенсивности, а к мышцам при этом приливает много насыщенной кислородом крови. Сердце бьется чаще, активнее качает кровь, снабжая клетки кислородом, объяснила врач.

Ранее врачи назвали основные правила подготовки к марафону или регулярному бегу.

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