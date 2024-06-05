Россияне считают необходимым наличие цифровых навыков для работы

Большинство россиян (68%) считают, что цифровые навыки необходимы им на работе, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Школы 21».

Работники сферы IT назвали Python самым популярным языком программирования (32%), С++ — 23%, Java – 13%, JavaScript – 9%, а 23% — другие языки.

Также 25% россиян назвали искусственный интеллект самой необходимой технологией для изучения, анализ данных – 21%, кибербезопасность – 21%, разработку веб-приложений –16%.

«Сейчас трудно себе представить успешную карьеру без всестороннего развития цифровых навыков. Технологии развиваются с умопомрачительной скоростью, и важно не бояться идти им навстречу, осваивать новое», — отметил директор «Школы 21» Александр Федяков.

Участников опроса также попросили оценить состояние индустрии информационных технологий в России. Каждый пятый (22%) респондент заявил, что в сфере много специалистов высокого уровня, но отметил сложность в трудоустройстве. 14% считают, что специалистов мало, поэтому найти работу довольно легко, 30% заявили о большом количестве специалистов и о доступности рабочих мест. Также 34% считают, что новые технологии появляются постоянно, создавая рабочие места.

Эксперты и сотрудники ИТ-индустрии также рассказали, что под цифровыми навыками они имеют ввиду умения, позволяющие эффективно применять современные технологии в профессиональной деятельности.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 17 по 23 мая 2024 года. Всего в нем приняли участие 54 928 интернет-пользователей.