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На Урале полуголый мужчина с ножами бегал по торговому центру

«Е1»: в Екатеринбурге полуголый мужчина пугал посетителей ТЦ ножами

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Екатеринбурге мужчина устроил дебош в торговом центре «Белочка», он громил витрины и вооружился двумя ножами в мясном отделе. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в микрорайоне Эльмаш, в торговый центр ворвался мужчина, он сорвал с себя футболку, разбил витрину с парфюмерией, вооружившись осколком стекла, обошел охрану и заскочил на второй этаж.

«Он забежал в отдел к мясникам, схватил у них два ножа, Мы вызвали полицию и скорую на всякий случай, мало ли что. Он бегал от них по торговому центру. Спрыгнул в пролет со второго этажа и выскочил на улицу», — рассказали в администрации торгового центра.

Убегая от сотрудников охраны, мужчина выскочил на проезжую часть, схватился за ручку проезжавшей мимо машины, которая протащила его по проспекту Космонавтов несколько метров. Дебошира удалось задержать, его передали бригаде медиков.

Ранее в Самаре поймали мужчину в одних шортах, который бросался на людей с ножом.

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