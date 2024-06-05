В Херсонской области на 13 лет осудили украинского шпиона

В Херсонской области вынесли приговор 54-летнему украинцу, который занимался шпионажем в пользу Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года мужчина работал на службу безопасности Украины (СБУ) и собирал для нее информацию о местонахождении российских войск и сотрудниках региональной администрации.

Сальдо выразил надежду, что это дело покажет потенциальным злоумышленникам, что работать против России чревато тюрьмой. Он также попросил граждан обращаться в ФСБ, если с ними попытаются связаться украинские спецслужбы.

В мае к 11 годам тюрьмы приговорили агента СБУ в Запорожской области. По данным силовиков, шпион сообщал информацию о дислокации российских военных, чтобы ВСУ могли наносить точные ракетно-артиллерийские удары. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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