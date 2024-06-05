Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717585194
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области на 13 лет осудили украинского шпиона

Сальдо: украинец получил 13 лет колонии за шпионаж в пользу Киева

В Херсонской области вынесли приговор 54-летнему украинцу, который занимался шпионажем в пользу Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года мужчина работал на службу безопасности Украины (СБУ) и собирал для нее информацию о местонахождении российских войск и сотрудниках региональной администрации.

Сальдо выразил надежду, что это дело покажет потенциальным злоумышленникам, что работать против России чревато тюрьмой. Он также попросил граждан обращаться в ФСБ, если с ними попытаются связаться украинские спецслужбы.

В мае к 11 годам тюрьмы приговорили агента СБУ в Запорожской области. По данным силовиков, шпион сообщал информацию о дислокации российских военных, чтобы ВСУ могли наносить точные ракетно-артиллерийские удары. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в ЛНР задержали мужчину, который планировал взорвать больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами