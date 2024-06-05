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Врач рассказала, как загорать без вреда для здоровья

Врач Новожилова: начинать загорать лучше с 10-15 минут в день

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Freepik.com

Чрезмерное пребывание на солнце может грозить развитием меланомы, поэтому загорать нужно по определенным правилам. Об этом «Москве 24» рассказала замглавного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова.

«Следует учитывать, что оптимально загорать (не во вред здоровью и коже) — не один день от зари до зари, а понемногу и ежедневно. Если вы планируете находиться на открытом солнце в течение дня, рекомендуется использовать дополнительные средства защиты: зонты, платки светлых оттенков», — отметила эксперт.

По ее словам, начинать загорать лучше с 10-15 минут в период 10:00 и после 16:00. Постепенно время нахождения на солнце можно увеличить до 25-30 минут. Для защиты кожи важно солнцезащитный крем с индексом защиты SPF-30 и более, чтобы не позволить ультрафиолету ускорить старение и спровоцировать раковые заболевания. При правильном нахождении на солнце оно будет способствовать выработке витамина D. Он, в свою очередь, помогает укреплять иммунитет и улучшает психоэмоциональное состояние человека, заключила Новожилова.

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин до этого говорил, что некоторые лекарства могут повысить чувствительность кожи к солнечному излучению, поэтому при их приеме нужно избегать загара. По его словам, в инструкциях к лекарствам всегда прописано, усиливают ли они чувствительность к солнцу.

Ранее врач рассказала, как безопасно загорать в солярии.

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