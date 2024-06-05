«Фобос»: изнуряющая жара в Москве сменится ливнями, грозой и градом

Ближе к концу недели температура воздуха в Москве начнет постепенно снижаться, изнуряющая 30-градусная жара отступит, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В последние рабочие дни вместо такой погоды на столицу могут обрушиться ливни с грозой и градом, предупредил он в беседе с RT.

Несмотря на некоторое понижение температуры воздуха, она по-прежнему будет выше климатической нормы. Первые признаки неустойчивой погоды проявятся завтра, рассказал Луус. Столицу затронет циклон, который сейчас проходит по югу европейской части страны, из-за чего в четверг и пятницу будут идти дожди и даже ливни с грозами и градом, отметил синоптик.

«В такой ситуации температура начнет постепенно понижаться. В четверг ожидается +25...+27 °С, а в пятницу +23...+25 °С», — добавил метеоролог.

В выходные, по его словам, ожидается сухая погода, температура воздуха превысит норму на 2-3 градуса.

Напомним, россиян призывают во время грозы по возможности не выходить на улицу. Также следует держаться подальше от одиноко стоящих деревьев и не держаться за металлические предметы, чтобы избежать удара молнии, не подходить близко к громоздким конструкциям и громоотводам.

Ранее в Пермском крае молния ударила в ребенка во время рыбалки.