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Косметолог рассказала об ошибках в уходе, которые могут испортить брови

Косметолог Руда: неправильное окрашивание бровей может их испортить

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Depositphotos

Неправильное окрашивание бровей с помощью краски для волос может испортить их, для этой цели важно выбрать специальное средство. Об этом «Москве 24» рассказала косметолог-бровист Ольга Руда.

Помимо этого, при окрашивании бровей она рекомендует четко соблюдать технологию и не держать средство дольше положенного времени, потому что такие действия могут привести к химическому ожогу. Еще одна ошибка в уходе за бровями — отсутствие ежедневного очищения. По словам косметолога, забитые поры могут привести к развитию фолликулита — воспалению волосяных фолликулов. Брови можно испортить и в случае, если подстригать их ножницами.

«Есть запаянный кончик, срезав который, мы нарушаем жизненный цикл волоса. И процесс его обновления сбивается. В результате первые пару дней он лежит в линии брови, но затем утолщается и превращается в «бревнышко». И мы получаем очень неопрятный эффект», — пояснила Руда.

Исследование 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в городах-миллионниках активно растет количество компаний в сфере красоты: за год парикмахерских, ногтевых сервисов и салонов по оформлению бровей и ресниц стало больше.

Ранее сообщалось, что певица Нюша пришла на премию со «сбритыми» бровями.

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