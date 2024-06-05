«Всех понесло течением»: жители Новгорода объяснили, почему утонули четыре индийца

В Великом Новгороде в реке Волхов утонули четверо иностранных студентов из Индии. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица ЧП Карина, молодые люди были трезвые и глубоко в воду не заходили, а в какой-то момент их снесло течением к мосту, около которого много камней и водоворотов. По ее словам, вначале тонуть начала одна из девушек, а затем — ее друзья, которые попытались ее вытащить.

«На пляже купались индусы, молодые студенты из меда или политеха. Все трезвые, они просто по пояс бегали по воде и брызгались, смеялись, глубоко не заходили. Сейчас жарко, воды много, течение сильное. В какой-то момент их снесло течением ближе к мосту, прям под знак «Купание запрещено». Мы, местные, все знаем, что около моста купаться очень опасно, там сильное течение, ямы, камни, водовороты. Они, видимо, не знали. Сам момент я не видела, но кто видел говорят, что кто-то из них начал тонуть, вроде девушка. Остальные кинулись ее спасать и всех понесло течением», — сказала она.

Карина добавила, что один из индийцев сумел спастись сам, а остальных безуспешно пытались спасти очевидцы.

«Один парень выплыл сам, девушку с пристани вытащили спасательным кругом. Остальные все утонули. Когда я подошла, трое мужчин уже пытались кого-то вытащить, были в одежде, видимо сразу нырнули. Один кричал, что не вытащить парня, его хватали, но он очень тяжелый, не смогли. Дальше уже приехали скорые, пожарные, СК. Прибежало много индусов, видимо друзья. Долго их искали. Мы были там до 22:30, в это время еще никого не нашли. Сейчас утром на реке насчитала четыре катера, плавают в разных местах, ищут», — отметила она.

Еще одна очевидица произошедшего Альбина в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что одного человека пытались спасти при помощи спасательного круга с проплывавшего мимо теплохода.

4 июня Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в реке Волхов в Великом Новгороде утонули четверо индийцев. По данным региональной прокуратуры, утонувшим было от 18 до 20 лет, ведомство проводит проверку.

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