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Названа главная проблема России

Дизайнер Лебедев назвал немногочисленность населения главной проблемой России

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Прудько среди своих/YouTube

Известный дизайнер Артемий Лебедев назвал немногочисленность населения главной проблемой России. Своим мнением он поделился в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал новость, согласно которой Всемирный банк подтвердил, что Россия занимает четвертую строчку в рейтинге экономик мира. Блогер подчеркнул, что более высокие места заняли США, Китай и Индия, численность населения в которых выше, чем в РФ.

«Главная проблема, которая есть у России, — это то, что у нас мало населения. (...) У нас всего 150 миллионов человек. Это очень-очень мало для экономики», — заявил он.

3 мая Лебедев заявил, что России нужно поучиться у западных стран защите семейных ценностей. Он привел в пример традицию ужинать вместе, подчеркнув, что в европейских странах обычно вся семья собирается за столом.

2 мая блогер заявил, что журналистами становятся только те, кто «больше в жизни ничего не придумал».

В марте Лебедев пожаловался на обилие вульгарных женщин в Москве и высказался против уколов красоты. Дизайнер выступил за естественную красоту.

Ранее Лебедев заступился за участников вечеринки Ивлеевой.

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