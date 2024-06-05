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Суд оштрафовал иранца в футболке с гербом Украины

Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей иранца в футболке с гербом Украины

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Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Исламской Республики Иран Хоссии Хидари по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

По данным представителя суда, иранец в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди. В итоге суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

До этого в Иркутской области перекрасили дом из-за схожести расцветки с украинским флагом. По словам местной администрации, изменить расцветку дома на улице Красных Партизан попросила группа активных горожан. Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин провел опрос среди жильцов и выяснил, что они против желто-голубых стен ничего не имеют. Однако цвет дома все же решили обновить.

В конце мая жителя Москвы признали виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации за покрашенные в желтый и голубой цвета волосы на голове. В постановлении суда, которое цитирует агентство, сказано, что мужчина по фамилии Нетесов в общественном месте «демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета», совпадающего с расцветкой флага Украины.

Ранее педиатру Буяновой, обвиняемой в дискредитации армии, передали в СИЗО 20 кг соли.

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