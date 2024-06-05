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Врачи объяснили, почему вейпы ускоряют старение

Эндокринолог Калошина: вейпы вызывают нагноительные процессы и ускоряют старение

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Unsplash

Ароматизаторы и тяжелые металлы в вейп-системах оказывают канцерогенный эффект на железы внутренней секреции. Особенно опасны они для подростков, так как в таком возрасте организм еще не сталкивался с подобной нагрузкой. Курение вейпов чревато развитием серьезных заболеваний и действительно может ускорить старение, подчеркнула детский врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так врач прокомментировала выводы дерматологов о том, что дети из-за вейпов быстрее стареют, их кожа обезвоживается, теряет упругость и выглядит тусклой и «старческой». Калошина согласилась с этим, подчеркнув, что в паре вейпов содержатся более 30 видов опасных веществ. Многие из них – к примеру, пропиленгликоль – накапливаются в организме. Это приводит к аллергии, вызывает нагноительные процессы и нарушает работу печени и почек. А ароматизаторы могут привести к развитию бронхиальной астмы.

«При термическом разложении пропиленгликоля и глицерина повреждаются органы дыхания, центральная нервная система, развиваются мутагенные процессы», — подчеркнула эндокринолог.

Опасны и содержащиеся в электронных сигаретах и вейпах металлы – в том числе никель и свинец. Они поражают все основные системы организма, в том числе нервную, дыхательную, эндокринную. Организм подвергается действию свободных радикалов, которые снижают витамины А и С и нарушают выработку коллагена и эластина. В результате наступает преждевременное старение, кожа становится сухой, дряблой, на ней расширяются поры, появляется гиперпигментация и нарушение текстуры.

«Это не просто влияет на область вокруг рта, где появляются эти механические «линии курильщика». Исследования показывают, что курение также способствует появлению гусиных лапок вокруг глаз и морщин на лбу», — подчеркнула врач.

Ранее сообщалось о планах запретить в России продажу любых вейпов.

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