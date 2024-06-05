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Россиянам рассказали, как выбрать хорошие сезонные овощи и фрукты

Агроном Викулов: хорошие сезонные помидоры должны иметь насыщенный аромат

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Shutterstock

На рынках и в магазинах уже можно найти сезонные томаты и огурцы, а также персики, нектарины и абрикосы. О том, как их правильно выбирать, «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

Так, перед покупкой помидоров он советует оценить их внешний вид — они не должны быть помятыми и иметь водянистые пятна.

«Нужно обращать внимание на аромат. У хорошего помидора, который вырос и созрел на растении, он насыщенный. Качество у такого продукта выше, чем у того, который был собран в недозрелом состоянии и созрел в процессе хранения», — объяснил Викулов.

Огурцы, по словам эксперта, должны быть упругими. Он отметил, что мягкость овоща говорит о его долгом хранении. При этом персики, нектарины и абрикосы не должны быть слишком твердыми, заключил агроном.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что употребление в пищу немытых овощей, фруктов и ягод грозит страшными последствиями, развитием опасных заболеваний. Некоторые плоды нужно мыть с мылом, а некоторые вообще рекомендуется замачивать в воде с солью или содой, рассказала она.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать хорошее мороженое.

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