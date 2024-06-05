Россияне ответили, какое время года они любят больше всего

Более половины (54%) россиян больше всего любят лето, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,9 тыс. человек.

«Обожаю лето! Учитывая, что страна наша северная, лето короткое в основном, то мы его всегда ждем и очень любим!» — поделилась респондентка.

При этом вторая половина опрошенных призналась, что не любит это время года из-за жары, духоты и насекомых. 21% респондентов ответили, что больше всего любят весну, когда природа уже просыпается, однако нет жары. Еще 17% сообщили, что больше всего любят осень за красивую природу и чистый воздух, оставшиеся 8% — снежную и морозную зиму.

«Люблю и осень, и зиму. У нас на Севере весны почти нет, а летом либо очень холодно, либо очень жарко. Да еще и аллергия летом», — сказала участница опроса.

На сайте mos.ru до этого сообщили, что в Москве 1 июня стартовал фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». В разных районах Москвы в первый день прошло 1200 мероприятий, на которых участники могли заняться спортом, присоединиться к танцевальному флешмобу, послушать литературные чтения и посетить мастер-классы.

Ранее стало известно, в каких российских городах можно найти недорогое жилье на лето.