Украинка помогала мужчинам сбежать от мобилизации через фиктивные браки

Жительница Ивано-Франковской области Украины помогала мужчинам сбежать от мобилизации, выходя за них замуж. Об этом написал RT.

По данным издания, она заключала с мужчинами фиктивные браки за $4 тыс. (около 355 тыс. рублей).

Сначала женщина вышла замуж за 26-летнего украинца и уехала с ним за границу в «свадебное путешествие». Однако через неделю она вернулась на родину одна и сразу подала на развод.

После этого она снова вышла замуж, но за 33-летнего жителя Ивано-Франковска, с которым тоже планировала уехать за границу.

До этого власти Украины возбудили уголовное дело в отношении 60-летней женщины из Херсона за то, что она укусила полицейского во время проверки документов ее сына военкомами.

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации, который предусматривает призыв сотен тысяч граждан в армию. С начала 2022 года в стране продолжается всеобщая мобилизация, и власти предпринимают шаги, чтобы предотвратить уклонение мужчин от службы.

Ранее стало известно, что ВСУ из-за нехватки солдат вынуждены брать на службу дезертиров.