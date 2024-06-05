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Мужчина напал на школьников в Салавате из-за электронной сигареты

В Башкирии мужчина напал на школьников из-за электронной сигареты

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Shutterstock

В Салавате будут судить местного жителя, который избил подростков из-за электронной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Инцидент произошел в мае в городе Салават. 20-летний местный житель распивал спиртные напитки на берегу реки Белой и заметил группу выпускников. Подростки планировали снять видео для последнего звонка, нетрезвый россиянин заметил у них электронную сигарету и решил отобрать устройство.

Между мужчиной и детьми возникла перепалка, в ходе конфликта злоумышленник избил школьников и скрылся. Дебошира быстро задержали, было возбуждено уголовное дело, обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина напал с ножом на покупателей и продавцов в продуктовом магазине «Магнолия». На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, злоумышленник не стал подчиняться требованиям сотрудников полиции. Они были вынуждены применить табельное оружие, после чего мужчину удалось задержать. До приезда полиции нападавший ранил нескольких посетителей и продавщиц магазина. Некоторых из них экстренно госпитализировали.

Ранее катавшиеся на скутере подростки избили битами пенсионера, который сделал им замечание.

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