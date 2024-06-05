Ректор РГГУ подтвердил возможный уход со своего поста

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов может уйти со своего с поста по истечении срочного контракта и достижении 70 лет. Об этом он сообщил ТАСС.

Безбородов рассказал, что его контракт заканчивается в ноябре 2024 года.

«По контракту вполне это реально. И даже там по возрасту он выравнивается. По российскому законодательству. И контракт. И все это знают», — сказал он.

РГГУ — один из ведущих вузов России в сфере гуманитарных и социальных направлений.

В ночь на 5 июня газета «Ведомости» сообщила, что Безбородов может в ближайшее время покинуть пост ректора вуза. По данным газеты, причиной является ухудшение показателей РГГУ — в последние годы рейтинг университета неуклонно понижается.

Пост ректора, предположительно, займет федеральный чиновник, обладающий большим опытом. Решение о смене руководителя вуза будет оформлено в ближайшее время.

Ранее в РГПУ им. Герцена сообщили о закрытии центра Ильина.