Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали причины роста цен на ягоды

Специалист Козий: ягоды в России подорожали из-за роста стоимости их выращивания

close
100%
Depositphotos

Цены на ягоды в России в 2024 году будут на 20-30% выше, чем в прошлом, однако это связано не только с майскими заморозками. Об этом kp.ru рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

По ее словам, наибольшее влияние на цены оказал рост себестоимости их выращивания из-за разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали производителей ягод всем необходимым, а также удорожанием рабочей силы и транспортировки продукции внутри России. Козий добавила, что в этом сезоне садоводы не могут привлечь к ручной сезонной работе иностранцев, поэтому им приходится поднимать расценки для привлечения специалистов.

При этом сооснователь сервиса «Ценозавр» Константин Калугин предположил, что ягоды по тем же причинам подорожают только на 10-20%.

До этого Ирина Козий говорила, что оценить точный масштаб потери урожая из-за майских заморозков пока невозможно, потому что они разнятся в разных регионах. По ее словам, в одних хозяйствах потери могут составить всего 5-10% урожая, в других — до 70-90%.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подешевеют этим летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами