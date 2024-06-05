Россиянам назвали причины роста цен на ягоды

Цены на ягоды в России в 2024 году будут на 20-30% выше, чем в прошлом, однако это связано не только с майскими заморозками. Об этом kp.ru рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

По ее словам, наибольшее влияние на цены оказал рост себестоимости их выращивания из-за разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали производителей ягод всем необходимым, а также удорожанием рабочей силы и транспортировки продукции внутри России. Козий добавила, что в этом сезоне садоводы не могут привлечь к ручной сезонной работе иностранцев, поэтому им приходится поднимать расценки для привлечения специалистов.

При этом сооснователь сервиса «Ценозавр» Константин Калугин предположил, что ягоды по тем же причинам подорожают только на 10-20%.

До этого Ирина Козий говорила, что оценить точный масштаб потери урожая из-за майских заморозков пока невозможно, потому что они разнятся в разных регионах. По ее словам, в одних хозяйствах потери могут составить всего 5-10% урожая, в других — до 70-90%.

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