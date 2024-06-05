Трехлетние близнецы выпали из окна пятого этажа воронежского общежития

В Воронеже следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух трехлетних детей, которые выпали из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в одном из воронежских общежитий, из окна комнаты на пятом этаже выпали двое трехлетних близнецов. Мальчик и девочка выжили, они госпитализированы в детскую больницу с различными травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, выясняются детали инцидента, также будет установлено, как дети остались без присмотра и где в момент происшествия были их родители. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области двухлетняя дошкольница выпала из окна квартиры, девочка в больнице. Дошкольница облокотилась на москитную сетку в квартире на пятом этаже и спикировала вниз, окно, из которого выпал ребенок, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком. Пострадавшую доставили в нижегородскую больницу. О характере полученных девочкой травм не сообщается, но известно, что ребенок находится в реанимации.

Ранее в Ухте мальчик с инвалидностью выпал из окна пятого этажа.