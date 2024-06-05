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Лидеров экстремистской организации из Тувы будут судить в Москве

Суд над лидерами экстремистской организации из Тувы состоится в Москве

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд над лидерами тувинской экстремистской организации «Кара шериг» («Черная армия») пройдет в Москве, а не в Кызыле. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Верховный суд России удовлетворил представление Генеральной прокуратуры, ходатайствовавшей о переносе судебного процесса из Тувы. Надзорное ведомство считало, что обвиняемые занимают высшее положение в преступной иерархии, взаимодействуют с различными должностными лицами Тувы и представителями местных средств массовой информации. В связи с этим при рассмотрении уголовного дела в Туве возникнут сомнения в объективности решения суда, в других же регионах позиция судей будет нейтральной.

В свою очередь, адвокаты лидеров «Черной армии» в апелляционной жалобе потребовали рассмотрения дела по месту совершения преступления в Кызылском городском суде Тувы, считая, что процесс в Головинском суде Москвы не обеспечит доступ к правосудию.

Однако решение Верховного суда о переносе процесса в Москву осталось в силе.

По данным следственных органов, сторонники «Черной армии» действовали в городах, населенных пунктах и в исправительных учреждениях Тувы. Они пытались навязать местным жителям и осужденным криминальную идеологию и ненависть к правоохранительным структурам. Кроме того, они переправляли запрещенные предметы в места лишения свободы.

В результате проведенной на территории Тувы специальной операции были арестованы более 50 человек — лидеров и активных участников «Черной армии».

До этого ФСБ в Нижегородской области выявила канал незаконной легализации мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Москве судят участников ЧВК ЕНОТ.

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