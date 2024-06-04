Названы сферы, где фиксируется повышенный спрос на сотрудников летом

В летний сезон большой спрос на работников фиксируется в сфере туризма, здесь требуются гиды, водители автобусов и катеров, инструкторы по скалолазанию, сплавам на реках, переводчики (для путешественников из-за границы). Об этом kp.ru рассказала карьерный консультант Галина Бобкова.

Кроме того, в гостинично-ресторанном бизнесе есть спрос на официантов, поваров, администраторов, горничных, в розничной торговле — на продавцов мороженого, сувениров, в индустрии красоты — парикмахеры, мастера маникюра и специалисты по плетению кос. В парках развлечений и аттракционов часто нужны билетеры, обслуживающий персонал, фотографы, в детских летних лагерях — вожатые, воспитатели, тренеры. Повышенный спрос также отмечается в агропромышленном комплексе и сфере ЖКХ и благоустройства.

«Ну и конечно, требуются рекрутеры для найма сезонных работников. Так что выбор вакансий достаточно большой. Кстати, свежая тенденция: предприятия сейчас стараются привлекать новые кадры не только на сезон, но и с перспективой, что люди останутся работать на постоянной основе, ведь дефицит рабочих рук сейчас большой. На работу берут пенсионеров, студентов и даже талантливых школьников — например, в сферу IT», — заключила Бобкова.

В исследовании «Авито Работы» на основе балльной системы Индекса рынка труда компании (есть у «Газеты.Ru») до этого говорилось, что в апреле 2024 года больше всего кандидатов на одну вакансию было в сегменте маркетинга, рекламы и PR (8,7 балла). В этой сфере количество соискателей в активном поиске значительно превышает спрос работодателей.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число вакансий для полярников.