Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шахта лифта с человеком обрушилась во время ремонтных работ в Москве

В Москве при ремонте лифта обрушилась шахта

В Москве обрушилась шахта лифта, пока рабочие ее ремонтировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Инцидент произошел в Бобровом переулке. На кадрах с места инцидента заметно, как на асфальте лежит упавшая деформированная кабина, на ней практически полностью отсутствует металлический каркас. На здании на оставшихся частях оборудования висит человек, предположительно, ремонтировавший объект специалист.

Как сообщает Telegram-канал Baza, наиболее вероятно, пострадал как минимум один человек. О деталях произошедшего не сообщается.

До этого в Нижневартовске лифт с женщиной и ребенком сорвался с шестого этажа и полетел вниз. По словам россиянки, которая находилась в кабине, сначала лифт стал двигаться и в какой-то момент сорвался, но грубо остановился между вторым и третьим этажом.

Специалисты пришли на помощь пассажирам. Они оперативно вызволили женщину и ребенка. На данный момент оборудование уже исправно и работает в штатном режиме.

Ранее рабочий выжил после падения в шахту лифта с 12-го этажа в Мурино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами