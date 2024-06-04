Шахта лифта с человеком обрушилась во время ремонтных работ в Москве

В Москве обрушилась шахта лифта, пока рабочие ее ремонтировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Инцидент произошел в Бобровом переулке. На кадрах с места инцидента заметно, как на асфальте лежит упавшая деформированная кабина, на ней практически полностью отсутствует металлический каркас. На здании на оставшихся частях оборудования висит человек, предположительно, ремонтировавший объект специалист.

Как сообщает Telegram-канал Baza, наиболее вероятно, пострадал как минимум один человек. О деталях произошедшего не сообщается.

До этого в Нижневартовске лифт с женщиной и ребенком сорвался с шестого этажа и полетел вниз. По словам россиянки, которая находилась в кабине, сначала лифт стал двигаться и в какой-то момент сорвался, но грубо остановился между вторым и третьим этажом.

Специалисты пришли на помощь пассажирам. Они оперативно вызволили женщину и ребенка. На данный момент оборудование уже исправно и работает в штатном режиме.

Ранее рабочий выжил после падения в шахту лифта с 12-го этажа в Мурино.