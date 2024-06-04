Rambler&Co вошел в число лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций в России

В Санкт-Петербурге объявили победителей XI Всероссийского рейтинга директоров департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений TOP-COMM 2024, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Медиахолдинг Rambler&Co вошел в число 20 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России.

Также директор департамента внешних коммуникаций Rambler&Co Виктория Джигкаева вошла в топ-30 лидеров департаментов по корпоративным коммуникациям и отношениям TOP-COMM 2024.

Виктория Джигкаева также заняла второе место в категории «Медиа» и вошла в рейтинг «За самую эффективную работу».

«Специалисты по коммуникациям, казалось бы, уже привыкли к постоянному изменению медиаландшафта, но каждый следующий вызов продолжает развивать индустрию, устанавливая новые правила», — отметила Джигкаева.

Она добавила, что руководитель должен уметь соблюдать правильный баланс между накопленными знаниями и трендами.

Рейтинг TOP-COMM 2024 составляется для оценки эффективности стратегических коммуникаций бизнеса в российских компаниях.