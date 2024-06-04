Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свыше 130 тыс. человек посетили мероприятия в День защиты детей в парках Подмосковья

Почти 90 парков Подмосковья провели праздничные мероприятия в День защиты детей

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Почти 90 парков Московской области провели акцию «Город профессий» в День защиты детей, 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего в акции приняли участие более 130 тыс. человек.

Юные посетители парков 1 июня могли опробовать разные профессии и получить «трудовую книжку». Также в парках организовали тематические зоны, а любой желающий мог принять участие в семейном шествии и посетить творческие мастер-классы.

Для детей также провели квест и праздничные концерты.

В День защиты детей в 60 парках Подмосковья юных посетителей угощали мороженым в рамках акции от команды губернатора региона Андрея Воробьева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами