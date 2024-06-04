Свыше 130 тыс. человек посетили мероприятия в День защиты детей в парках Подмосковья

Почти 90 парков Московской области провели акцию «Город профессий» в День защиты детей, 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего в акции приняли участие более 130 тыс. человек.

Юные посетители парков 1 июня могли опробовать разные профессии и получить «трудовую книжку». Также в парках организовали тематические зоны, а любой желающий мог принять участие в семейном шествии и посетить творческие мастер-классы.

Для детей также провели квест и праздничные концерты.

В День защиты детей в 60 парках Подмосковья юных посетителей угощали мороженым в рамках акции от команды губернатора региона Андрея Воробьева.