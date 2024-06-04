Россиянам дали советы, как не заболеть от кондиционера

Журналисты РИАМО со ссылкой на экспертов рассказали, как уберечься от простудных заболеваний во время жары и сезона кондиционеров.

По словам врачей, разница температуры воздуха на улице и в помещении не должна превышать 6 градусов. То есть, если на улице +30°C, в комнате или офисе должно быть не ниже +24...+25°C. Более резкий контраст чреват переохлаждением организма.

Также специалисты советуют избегать нахождения в потоке воздуха, идущего от кондиционера, поскольку это может спровоцировать острые боли в шейно-воротниковой зоне и спине.

Кроме того, не рекомендуется включать кондиционер на весь день, а вместо этого охлаждать помещение один раз в 1,5 — 2 часа, включая прибор на 20 минут.

Не стоит забывать и о чистоте фильтра кондиционера. В нем со временем скапливаются и начинают размножаться микроорганизмы, которые могут нанести вред здоровью.

Согласно результатам недавнего исследования, россияне часто конфликтуют с коллегами из-за кондиционера на рабочем месте — в этом признались 29% участников соответствующего опроса. Чаще всего в споры из-за этого вступают сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет.

Почти треть россиян, конфликтующих с коллегами из-за температуры воздуха в офисе, заявили, что от кондиционеров больше вреда, чем от жары. При этом большинство опрошенных (51%) рассказали, что в их коллективах ссор на эту тему не возникает. Об отсутствии кондиционеров на работе сообщили 20% респондентов.

Ранее россиянам рассказали, как правильно подобрать кондиционер.