Детские психологи рассказали, как подработка сказывается на психике подростков

Летняя подработка – это полезное занятие для подростков. Она помогает им познакомиться с взрослым миром работы, стать ответственнее и освоить навыки финансовой грамотности, объяснила детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Это также этап знакомства с финансовой грамотностью, то есть они понимают, как и откуда берутся деньги. [Подростки] учатся строить отношения как с работодателем, так и внутри коллектива. В этом плане сплошные плюсы», — отметила Таранова.

Она посоветовала родителям помочь своим детям выбрать подработку, которая будет им интересна. Возраст начала работы индивидуален, многие подростки начинают зарабатывать первые деньги в 13-14 лет, отметила психолог. Нужно ориентироваться на способности ребенка, его желания и уровень ответственности, посоветовала она.

Если после трудоустройства ребенок понимает, что не готов к работе и хочет отказаться от этого, то относиться к этому нужно спокойно – в этом нет ничего страшного, добавила специалист. В этом случае лучше отложить подработку до следующего года, заключила она.

Ранее школьникам назвали виды онлайн-подработки летом.