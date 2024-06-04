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В Госдуме призвали установить номера на все электросамокаты в России

Депутат Колунов: номера на самокатах повысят безопасность жителей России

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РИА Новости

Номера в России должны устанавливаться на все электросамокаты – как прокатные, так и личные, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Это поможет находить и наказывать виновников аварий на дорогах, а в результате – повысит безопасность граждан, заявил он в беседе с 360.ru.

«Номера на средствах индивидуальной мобильности — необходимая мера», — подчеркнул Колунов.

При присвоении номера самокат будут ставить на учет, что позволит оперативно идентифицировать их владельцев, добавил парламентарий. Это положит конец безнаказанности пользователей электросамокатами, заключил он.

Напомним, также в России призывают запретить пользоваться электросамокатами несовершеннолетним. По мнению экспертов, современные возможности этого вида транспорта представляют угрозу для детей и подростков.

Ранее стало известно о создании электромагнитных ружей для стрельбы по электросамокатчикам.

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