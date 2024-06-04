Врачи назвали основные правила подготовки к марафону или регулярному бегу

К марафону традиционно относят забеги на дистанцию 25 км 195 м. Пробежать такое расстояние без вреда здоровью могут не все. При определенных заболеваниях бег противопоказан – к примеру, при патологиях сердечно-сосудистой системы или суставов. Подготовка к подобному мероприятию обязательно должна включать в себя посещение врача и обследование, рассказала 360.ru врач-эндокринолог Наталья Петрова.

Пройти исследования марафонцу нужно минимум за полгода до забега, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Начать нужно с ЭКГ, эхокардиограммы, УЗИ сердца, отметила врач.

«У меня был такой случай: пациент пришел, чтобы получить справку, а мы его не допустили, выявив редкий порок сердца, который мог проявиться крайне нежелательным образом с неблагоприятным исходом для пациента», — рассказала Петрова.

После сердца следует обследовать суставы – голеностопные, коленные и тазобедренные. Также врачи должны в целом оценить состояние опорно-двигательного аппарата спортсмена.

Участие в забеге противопоказано не только людям, страдающим болезнями сердца, но и тем, у кого есть проблемы с позвоночником, ожирение.

Подготовка к марафону должна занимать минимум полгода и проходить вместе с тренером. Весь процесс делится на несколько этапов – базовая фаза занимает четыре месяца и состоит из аэробных и силовых нагрузок. Далее следует специальная фаза с увеличением беговой нагрузки, рассказала Петрова. Последняя – тейпер-фаза – длится четыре недели и оптимизирует форму перед марафоном.

Напомним, эксперты предупреждают, что ежедневные занятия бегом могут ослабить иммунную систему и вызвать рубцевание миокарда. Позитивный эффект от занятий бегом достигается при условии соблюдения подходящего графика тренировок – три часа в неделю.

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