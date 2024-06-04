Спасатели объяснили россиянам, как избежать удара молнии в грозу

Во время грозы лучше всего не выходить из дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Если же все-таки человек оказался на улице, ему следует держаться подальше от одиноко стоящих деревьев и не держаться за металлические предметы, чтобы избежать удара молнии, рассказал 360.ru председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев.

Деревья в грозу становятся своего рода громоотводами, пояснил спасатель. Также он посоветовал не подходить близко к громоздким конструкциям, напомнив, что часто гроза сопровождается порывистым ветром.

«Мы знаем, что в такие моменты могут и деревья упасть, и какие-то элементы, конструкции оторваться. Поэтому стараться ограничить себя в передвижениях», — отметил Дударев.

Так как молния бьет в самую высокую точку, нужно держаться подальше от железных конструкций, высоких элементов зданий, громоотводов. Нельзя держаться за металлические предметы, столбы — если ударит молния, то разряд может распространиться по металлу, заключил спасатель.

Напомним, на днях в Чехии при ударе молнии в городе Либерец пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Некоторых пришлось реанимировать, были задействованы вертолеты спасателей.

Ранее физик рассказал, в каких случаях молния может ударить в зонт.