Педиатр объяснила, как приучить детей к здоровому образу жизни

Формированием полезных привычек у детей нужно начинать заниматься как можно раньше. Особенно важно приучать детей правильно питаться, высыпаться и вести активный образ жизни, отметила заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Если ребенок уже освоил какой-то навык, следите за выполнением, чтобы сформировалась привычка и ребенок выполнял это действие изо дня в день», — посоветовала врач.

Ребенок должен с детства знать о важности полноценного восьмичасового сна, понимать, что есть нужно за четыре часа до засыпания. Он должен заниматься каким-либо видом спорта, сбалансированно питаться и пить много воды. Причем в вопросе питания нужно быть особенно внимательными, так как во взрослом возрасте усвоенные в детстве пищевые привычки изменить очень сложно, подчеркнула Глоба.

«Не забывайте и об обстановке, в которой происходит процесс приема пищи: сервировка, оформление блюд и так далее. А главное — полное отсутствие телевизора или гаджетов во время приема пищи», — отметила она.

Также врач посоветовала с детства приучать детей к труду, заботе о близких, регулярной уборке в доме. Лучше всего полезные привычки детям прививаются через личный пример родителей, заключила специалист.

Ранее нутрициологи назвали фразы, формирующие у ребенка нездоровые пищевые привычки.