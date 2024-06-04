Психолог рассказала, как выстроить доверительные отношения с детьми

Родители должны создать безопасную среду для ребенка, чтобы он мог доверять им. Об этом рассказала детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова, передает Pravda.Ru.

«С ребенком важно выстроить доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативных. Он будет уверен, что родители не будут его ругать, а напротив — помогут», — сказала эксперт.

Она рекомендует избегать критики в разговоре, а также показать детям, что их принимают такими, какие они есть. По ее словам, в этом случае у них не будет страха поделиться своими проблемами. Психолог также советует избегать запугивания лишением гаджетов, домашним арестом и подобными вещами.

«Это способствует тому, чтобы ребенок замкнулся и начал обманывать. В таком случае он будет искать способы отделиться от родителей, найти какую-то другую поддержку извне», — объяснила Наумова.

В этом случае есть риск, что дети попадут в плохую компанию, заключила она.

Психолог семейного центра «Ориентир» Анна Донская до этого говорила, что родителям важно открыто разговаривать с детьми об их страхах, чтобы помочь победить их.

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